Specialiștii mai spulberă un mit: Nu este necesară dozarea anticorpilor înainte de vaccinare sau pentru a decide momentul vaccinării In studiile clinice nu a fost criteriu de excludere de la vaccinare trecerea unui anumit interval de timp dupa vindecarea de COVID-19, persoanele recent trecute prin boala fiind chiar incurajate sa se inroleze pentru a putea observa eventualele efecte adverse, a informat, marti, Comitetul national pentru vaccinare, precizand ca nu s-a observat o frecventa mai mare a reactiilor adverse in randul acestora comparativ cu restul voluntarilor. "Prin urmare, orice persoana care doreste sa se vaccineze o poate face, indiferent cat timp s-a scurs de la diagnosticarea infectiei cu COVID-19, atata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

