Specialistii KRUK Romania, ghizii tai spre eliberarea de datorii Fostii clienti au despre colaborarea cu KRUK Romania pareri excelente, deoarece majoritatea aveau nevoie de un mic ajutor care sa-i faca sa gaseasca mai repede iesirea din labirintul datoriilor.



Cu ajutorul specialistilor KRUK ei au reusit sa evite pericolul de a cadea in plasa depresiei si anxietatii grave, precum si al unor boli teribile de natura fizica cauzate de stresul financiar foarte mare.



Ai datorii mari pe care nu le mai poti plati? Inseamna ca viata ta este data complet peste cap!



Se stie ca, de regula, cand ai datorii mari prietenii si rudele te parasesc,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand specialiștii au evaluat venirea din Dubai a șefei de direcție din Ministerul Sanatații de la București și-au dat seama ca n-a avut contacte umane directe riscante. Din declarațiile și din ruta ei, a rezultat ceea ce specialiștii știu deja: e posibil sa se infectat intr-o toaleta, pentru ca coronavirusul…

- Traian Basescu cere statului sa-i convinga pe romanii din Italiasa nu vina in Romania, de sabatorile de Paște. Carantina esteuna din cele mai dure masuri administrative, a explicat fostulpreședinte al Romaniei, iar Basescu crede ca Romania va ajungecea de-a doua țara afectata din Europa, in privința…

- Pe data de 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va canta in luna mai la Rotterdam, pentru a reprezenta Romania la Eurovision 2020. «Alcohol You» a fost preferata lor, insa aceasta este și una dintre melodiile extrem de dragi artistei, cu o profunzime aparte. «Alcohol You» vorbește…

- Ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat vineri, la Mangalia, ca pana la sfarsitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, cei ce au nevoie de ajutor putand primi fonduri de la bugetul de…

- Directorul celei mai mari banci de celule stem din Europa avertizeaza: pacienții romani dependenți de imunoglobulina vor suferi și mai mult daca Romania nu va incepe colectarea de plasma! Dr. Wolfgang Knirsch considera ca e esențial pentru Romania sa-și dezvolte rapid propria banca de sange, plasma…

- Cristian Tudor Popescu a lansat o critica dura la adresa lui Moise Guran, plecand de la un articol scris de acesta pe blog in 2014. Fostul ziarist, proaspat intrat in politica, i-a dat replica, noteaza G4media.ro CTP l-a criticat dur, in Republica, pe Moise Guran pentru un articol pe care proaspatul…

- Start-up-uri tot mai multe și tot mai valoroase. Unicornul din Romania care a pus primul miliardar roman pe coperta revistei Forbes in acest an Numarul start-up-urilor infiintate in Romania a crescut, in acest an, cu peste 20% fata de anul anterior, iar tendinta de majorare a acestor afaceri se afla…

- Femeiacare a fondat singurul centru de minori traficați din țara iși amintește cum,la inceput, oamenii nu ințelegeau cum fetele pot fi silite: “Cum forțate? Orivrea, ori nu vrea! Nu exista alta cale”.Istoria luptei arata, pe viu, și cusute de fete ajutate, cat de greu se schimba instituțiile și mentalitațile…