Pledoaria europeana pentru fotovoltaice, vazute ca salvatoarele crizei energetice, a reușit sa creeze impresia ca lucrurile chiar ar sta așa. Specialiștii in energie atrag, insa, atenția, ca un MW din fotovoltaic sau din eolian nu va fi niciodata egal cu un MW din carbune. Romania are nevoie, urgenta, de stocare, pentru a contracara dezechilibrele din […]