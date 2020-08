O noua tulpina a virusului, depistata pentru prima data in Malaezia, in urma cu cateva saptamani, are o viteza de transmisibilitate sporita. In plus, are și un “istoric” al descoperirii sale. A fost identificata și in Indonezia și a primit numele ”mutația D614G”. Despre aceasta tulpina se afima ca a circulat in Europa și alte regiuni ale lumii inca din luna februarie. ”Potrivit informațiilor preliminare, tulpina modificata a noului coronavirus a fost descoperita la aproximativ 40% dintre toate persoanele infectate din țara”, a anunțat adjunctul Institutului Ejikman, specializat in cercetari de…