Stiri pe aceeasi tema

Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au inregistrat o scadere peste asteptari in luna martie comparativ cu luna februarie, in principal ca urmare a reducerii vanzarilor de carburanti, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit Agerpres.

Presedintele SUA, Joseph Biden, se va concentra, in urmatoarele saptamani, pe teme de politica interna, pe fondul presiunilor politicienilor din Partidul Democrat, care sunt preocupati de scaderea popularitatii inaintea scrutinului legislativ partial din noiembrie, informeaza site-ul Politico.com.

Guvernul trebuie sa vina cu masuri pentru salariatii din Romania, fie de reducere a fiscalitatii pe munca, fie de crestere a salariilor, deoarece preturile cresc de la o zi la alta si salariile raman pe loc, iar saracia bate la usa fiecaruia dintre noi, a declarat presedintele Dumitru Costin, la…

Oameni si companii din Romania beneficiaza in fiecare zi calendaristica de plata unor despagubiri de circa 3,5 milioane euro, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), care citeaza date ale Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Ministerul de Interne anunta, luni, ca 3.288 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, iar in acest moment gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 66,1%, potrivit news.ro.

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, sustine ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen si spera ca acest lucru sa se intample in curand.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca structurile MAI din zona de granița sunt mobilizate la maxim și se pregatesc de primirea unui numar mare de imigranți ucrainieni.

Specialistii in imobiliare estimeaza ca apartamentele cu doua sau trei camere vor ramane in topul preferintelor romanilor si anul acesta, majoritatea anticipand cresteri de pana la 10% pe acest segment, conform studiului "O radiografie a pietei imobiliare din 2021 si previziuni pentru 2022", realizat…