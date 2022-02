„Specialiștii” din Primăria Timișoara au greșit TVA-ul la gigacalorie In 23 decembrie 2021, in ședința Consiliului Local Timișoara se aproba scumpirea prețului la gigacaloria produsa de Colterm. La mai bine de o luna de atunci, „specialiștii” din Primaria Timișoara s-au trezit ca nu au calculat corect TVA. Majorarea de tarif a presupus o cota TVA de 19 procente, insa in perioada iernii TVA pentru […] Articolul „Specialiștii” din Primaria Timișoara au greșit TVA-ul la gigacalorie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Dominic Fritz primește o lovitura dura in dosarul de insolvența al companiei de termoficare Colterm. Astazi, consorțiul care a fost desemnat de Tribunalul Timiș ca administrator judiciar a publicat tabelul preliminar al creanțelor. Suma totala solicitata ca și creanțe de catre creditori 519.476.205,24…

- ”Mi se pare importat ca atunci cand lucram pe spețe foarte specifice sa nu ne ferim sa apelam la expertiza externa”, susținea, luna aceasta, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, pentru a apara manevra prin care in locul angajaților institutiției, la o solicitare de informații publice a PRESSALERT.ro,…

- Tupeul administrației conduse de Dominic Fritz in rispirea banilor publici a atins o noua cota – astazi, colegii de la Renașterea banațeana, au dezvaluit faptul ca firma de avocatura Schonherr și Asociații SCA, angajata de Primaria Timișoara cu cea mai scumpa oferta pentru a gasi soluții pentru salvarea…

- Prețul de producție al gigacaloriei realizate de societatea Colterm a trecut de votul Consiliului Local Timișoara, joi, in urma unui plen “de indata”, convocat in special pentru acest punct. In urma cu doua zile proiectul picase, la un vot, nefiind atins numarul minim de 14 voturi pro. La pachet cu…

- Reprezentanții Primariei Timișoara nu renunța la ideea de a majora tariful pentru apa calda și caldura furnizata abonaților Colterm. Deși proiectul de majorare a prețului gigacaloriei a fost respins, marți, in ședința Consiliului Local Timișoara, la diferența de doar un vot, acesta va fi reluat joi.…

- Primaria Timișoara, prin edilul Dominic Fritz, a cerut Tribunalului Timiș intrarea in insolvența a Colterm SA, unde acționar unic este Consiliul local Timișoara, chiar in ziua desemnarii administratorului judiciar de catre judecatorul sindic dupa ce chiar societatea de termoficare a depus o cerere de…

- Primaria Timișoara, prin edilul Dominic Fritz, a cerut Tribunalului Timiș intrarea in insolvența a Colterm SA, unde acționar unic este Consiliul local Timișoara, chiar in ziua desemnarii administratorului judiciar de catre judecatorul sindic dupa ce chiar societatea de termoficare a depus o cerere de…

- Pentru a doua ședința de plen al Consiliului Local Timișoara, primarul Dominic Fritz a retras de pe ordinea de zi proiectul de majorare al prețului gigacaloriei livrate de Colterm catre populație. ”Vinovata” a fost Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara, in fapt singurul intervenient in cadrul…