Stiri pe aceeasi tema

- La Virgin Radio Romania Breakfast, vrem sa vorbim despre Oameni de bine! Astfel, dam startul unei noi campanii și ne propunem sa va povestim despre oamenii care nu pot sa stea nepasatori la ceea ce se intampla in Ucraina, oamenii care din puținul lor iși rup pentru a-i ajuta pe cei in nevoie și despre…

- Ca ne place sau nu, inclusiv medicul spune ca un pahar de vin este bun pentru sanatate. Este bun, chiar și atunci cand ajungi la o anumita varsta, de exemplu 65 de ani. Specialiștii in sanatate spun ca au creat orientari specifice pentru persoanele cu varsta de 65 de ani și peste, cand vine vorba […]…

- ”Tendinta angajatilor romani de a cauta noi oportunitati de joburi, digitalizarea si munca remote au dus la schimbari semnificative pe piata muncii in 2021”, potrivit datelor de pe platforma BestJobs, care arata ca numarul de joburi active a crescut cu 25% fata de anul anterior si mai mult de jumatate…

- Specialistii lucreaza intens pentru realizarea seturilor de masuri necesare in pandemie. Sunt putini cei care mai cred in aceste seturi de masuri si mult mai putini cei care le respecta de buna voie Este din nou stare de alerta in Romania, cel putin pentru inca o luna, dar, la cum evolueaza situatia,…

- Specialiștii atrag atenția asupra faptului ca Romania s-ar putea confrunta cu cinci crize care ar putea avea efecye devastatoare. Prin urmare, romanii sunt insemnați sa fie atenți la toate semnalele de alarma din perioada. Atfel vor putea fi luate masuri și, eventual, solicitat ajutorul. Pandemia, facturile…

- Noaptea dintre ani este poate cea mai dificil de trecut pentru animalele noastre de companie din cauza petardelor si zgomotelor puternice care sunt resimtite incomparabil mai puternic decat in cazul oamenilor si care reprezinta adevarate agresiuni pentru caini, pisici si alte necuvantatoare. Ele au…

- Nu se va stopa aceasta hemoragie de oameni a României, cu siguranța. 2022 va continua sa fie așa și chiar mi se pare ca România nu este un stat care sa faca retenția oamenilor valoroși, a declarat Leonard Rizoiu, antreprenor HR Expert & CEO leoHR. „Ne-au plecat la început…

- Efectul pandemiei a fortat majoritatea oamenilor sa ramana acasa, dar a schimbat pe alocuri modul in care ei se raporteaza la mediul inconjurator. Specialistii in design interior au observat intoarcerea culorii in lumina reflectoarelor. Institutul Pantone a ales deja culoarea anului 2022, iar Very Pery…