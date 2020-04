Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. Sunt 939 de noi decese provocate de Coronavirus in Marea Britanie, anunța Daily Mail. Bilanțul deceselor se ridica, astfel, la 7.095 de persoane. Printre ultimele decese se numara și doua asistente medicale, una de 29 de ani, alta de 70 de ani, cea din urma fiind de peste 40 de ani…

- In calitate de detinatoare a titlului de Miss Anglia 2019, Bhasha Mukherjee a fost implicata in ultima perioada in actiuni caritabile desfasurate in state din Africa si Asia. Tanara a fost contactata de fostii sai colegi de la spitalul Pilgrim din Boston, comitatul Lincolnshire, de la care…

- Bhasha Mukherjee, fosta Miss Anglia in 2019 si reprezentanta a Marii Britanii la Miss World, a anuntat ca renunta la actiunile caritabile pe care le desfasura in aceasta perioada. Ea vrea sa dea o mana de ajutor in lupta cu coronavirusul. Mukherjee s-a ocupat in ultima perioada cu actiuni caritabile…

- Prim ministrul britanic Boris Johnson a decis o intoarcere de 180 de grade a abordarii in lupta cu coronavirusul și a pus Marea Britanie in semi-izolare pentru a stopa raspandirea pandemiei, abandonand practic strategia controversata a “imunizarii de grup”. Motivul: un studiu sumbru privind mortalitatea…

- Politistii din Marea Britanie trag un semnal de alarma! Acestia au postat, recent, o fotografie in care se vede o femeie care spala geamul unui apartament. Nimic iesit din comun, pana aici! In realitate, insa, fotografia ascunde un detaliu infiorator: femeia care face curatenie nu a mai fost vazuta…

- Cresterea salariilor in Marea Britanie a incetinit in perioada septembrie-noiembrie 2019, in timp ce rata somajului s-a mentinut la cel mai redus nivel din ianuarie 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters, potrivit Agerpres. Numarul somerilor…

- Medicamentelepentru stomac care conțin ranitidina sunt interzise la vanzare infarmaciile din Romania, ca urmare a unei decizii a AgențieNaționale a Medicamentului. Decizia de la noi a urmat unei hotararia structurii europene de control a calitații medicamentelor, care asuspendat certificatele de conformitate…