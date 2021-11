Specialiștii din Africa de Sud cer ajutor de la miliardarii lumii pentru combaterea noii variante: Protejând populația săracă, vom proteja și lumea Unul dintre cei mai mari experți in boli infecțioase din Africa de Sud a facut apel la miliardarii lumii pentru a oferi sprijin financiar, dupa ce in țara a aparut o varianta mutant a coronavirusului care provoaca ingrijorari. Tulio de Oliveira, specialist epidemiolog, a declarat joi ca noua varianta, care este acum responsabila pentru majoritatea cazurilor noi de COVID-19 din țara, este „cu adevarat ingrijoratoare” in ceea ce privește mutațiile pe care le are. Specialistul i-a rugat pe toți miliardarii de pe aceasta planeta sa sprijine financiar Africa pentru a controla și a eradica aceasta varianta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

