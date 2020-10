Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala este in plina desfașurare și la Dej și tensiunea generata de apropierea datei alegerilor se face simțita in fiecare colț al orașului nostru. Organizația PMP Dej, prin canditații sai la Primarie și Consiliul Local, este prezenta zi de zi in oraș in mijlocul alegatorilor, promovand…

- Apicultorii vor primi, incepand de marti, ajutorul de minimis de 25 de lei pe familia de albine, conturile Directiilor agricole fiind alimentate cu sumele necesare, a anuntat, luni, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)."MADR anunta ca Directiile Agricole Judetene (DAJ) pot…

- Ajutor de minimis pentru apicultori/ Care sunt criteriile de eligibilitate in Economie / on 08/09/2020 at 14:13 / Crescatorii de albine vor primi, și in acest an, ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2020 asupra…

- Apicultorii primesc 50 de milioane de lei de la Guvern pentru compensarea efectelor vremii nefavorabile care le-au afectat stupii in martie – mai 2020. Guvernul anunța ca banii ii vor ajuta pe crescatorii de albine sa continue ciclul de productie. Cuantumul ajutorului este de 25 lei/familia de albine,…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca numarul de cazuri de infectari cu Sars-CoV-2 va crește “cu siguranța” dupa reinceperea școlilor, potrivit News.ro. El a afirmat, pentru Digi24, ca o astfel de evoluție s-ar fi petrecut in fiecare țara, dar și ca este nevoie sa fie…

- Botezate cu nume inspirate de personajele din universul Marvel, insectele fac parte din cele 165 de specii descoperite de oamenii de stiinta australieni anul trecut, scrie Le Figaro, conform news.ro.Cercetatorii australieni au declarat miercuri ca au botezat cinci specii cu nume din universul…

- ANAF opereaza o reorganizare interna și are și un plan pe un an de reluare a activitații “normale”, a declarat Mirela Calugareanu președintele instituției, in cadrul unei transmisiuni Live Mirela Calugareanu a spus ca inspectorii Fiscului și angajații ANAF vor lucra de la domiciliile lor, de unde vor…

- Zumzait de albine si florile de lavanda sunt ingredinetele unei afaceri de succes de care s-a folosit si un muresean. Barbatul a cultivat in urma cu cinci ani un lan de lavanda si pasionat de albine fiind a cumparat si cativa stupi. Acum produce atat miere de lavanda, cat si ulei si apa florala. La…