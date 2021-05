Stiri pe aceeasi tema

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, relateaza EFE, potrivit…

- Anticorpii care neutralizeaza coronavirusul persista in organismul pacienților care au trecut prin boala cel puțin opt luni de la infecție in majoritatea cazurilor, susține un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele și de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, conform Agerpres , care…

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, relateaza EFE. Pacientii…

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian,

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, relateaza EFE. Pacientii…

- Principalul expert epidemiologic al guvernului american, Anthony Fauci, a declarat miercuri ca vaccinurile impotriva COVID-19 ofera o protectie mai mare decat imunizarea naturala, relateaza EFE. Acesta este motivul pentru care Anthony Fauci a lansat un apel si i-a indemnat pe oamenii din lumea intreaga…

- Institutul Superior de Sanatate italian cere inasprirea masurilor anti-Covid din cauza tulpinii britanice care circula in intreaga Italia. Virologii cred ca varianta engleza va deveni dominanta in scenariul italian și european in urmatoarele saptamani. Virologii o numesc o „subepidemie” in…

- Institutul Superior de Sanatate italian cere inasprirea masurilor anti-Covid din cauza tulpinii britanice care circula in intreaga Italia. Virologii cred ca varianta engleza va deveni dominanta in scenariul italian și european in urmatoarele saptamani, informeaza Mediafax.ro. Virologii o numesc…