Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cadre didactice de la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti, sub coordonarea prof. univ. dr. Razvan Bologa, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, a elaborat si depus la Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare documentatia tehnica necesara…

- Impact Developeramp;Contractor SA a solicitat acord de mediu pentu construirea unui ansamblu rezidential Greenfield Constanta Investitia va fi realizata in Palazu Mare, parcela 267. Cu sediul social in Bucuresti, Impact Developeramp;Contractor este controlata de Lista actionari Firma Impact Developeramp;Contractor…

- Sute de persoane au protestat sambata in fata Parlamentului elvetian la Berna si in alte orase impotriva restrictiilor impuse de autoritati in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, potrivit agentiei de presa Keystone-ATS, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Elvetia, care a inregistrat peste 1.500…

- Specialiștii din Agenția de Cercetare pentru Tehnica și Tehnologii Militare, specialiștii Spitalului Militar de Urgența „Regina Maria” din Brașov și ai Spitalului de Urgența Județean Brașov au participat la cea de-a doua sesiune de testare-evaluare a primului aparat de respiratie asistata produs…

- In contextul pandemiei de coronavirus, Asociatia ACTIV atrage atentia tuturor consumatorilor asupra pericolelor la care expun daca achizitioneaza si consuma produse contrafacute sau provenite din surse ilicite. Infractorii s-au grabit sa profite de oportunitati si sa exploateze aceasta criza adaptand-usi…

- Una dintre masurile la care apeleaza tot mai mulți recrutori, pentru a se proteja impotriva infecției cu coronavirus, este organizarea video interviurilor de angajare, ca alternativa la interviurile tradiționale, fața in fața, anunța, intr-un comunicat de presa, platforma de recrutare EJobs.„In…

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 49 intr-o singura zi, ajungand la 197, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani,...

- Una din cele mai mari platforme online de comenzi de mancare, foodpanda, anunta ca a luat mai multe masuri de preventie impotriva noului coronavirus.Epidemia de coronavirus a bagat in carantina 52 de romani, iar alti 8167 sunt monitorizati la domiciliu. Romania inregistreaza trei cazuri de coronavirus,…