Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale, motivand acest lucru prin faptul ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunța faptul ca specialiștii de la Banca Mondiala au trimis raspunsurile privitor la reforma pensiilor, iar Ministerul Muncii va intocmi un proiect de Ordonanța de Urgența prin care se pot taia pensiile speciale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, chestionat in ce stadiu este reforma pensiilor, jalon prevazut in PNRR, ca un consultant de la Banca Mondiala va intocmi un studiu in acest sens, pe baza caruia va fi realizata noua lege a pensiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procentul de majorare a pensiilor trebuie sa se incadreze in posibilitatile bugetare si nu ar trebui sa fie mai mare de 11%, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, dupa vizita de la platforma industriala Dacia Mioveni, informeaza Agerpres.Intrebat daca s-a stabilit un procent clar privind majorarea…

- Este vestea finalului de an despre pensiile romanilor, iar anunțul a fost facut de ministrul Muncii. Toți pensionarii trebuie sa afle ce se va intampla cu pensiile incepand de anul viitor. Toate amanuntele interesante pentru pensionari sunt disponibile in articolul de mai jos. Ce se intampla cu pensiile.…

- Aflat, marți, la Buzau, alaturi de prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul formațiunii social-democrate a reacționat pe marginea recentelor declarații pe care le-a facut liberalul Rareș Bogdan, pe tema indelung discutatului subiect al creșterii pensiilor. Replica lui Marcel Ciolacu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca pensiile militare nu sunt pensii speciale si a precizat, referindu-se la pensiile magistratilor, ca nu crede ca cineva trebuie sa aiba o pensie care sa depaseasca salariul presedintelui Romaniei sau salariul in plata. Marius Budai a fost intrebat, miercuri,…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a afirmat, joi seara, la o emisiune TV, ca va fi o majorare a pensiilor de la 1 ianuarie 2023. „Rata inflației pentru anul 2022 o sa o cunoaștem abia la sfarșitul primului trimestru din 2023, de aia in legea 263, legea pensiilor, se spune ca se merge pe o rata a inflației…