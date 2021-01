Specialiștii avertizează despre posibila apariție a unui mutații a coronavirusului în Israel Campania de vaccinare in masa a Israelului care se desfașoara in paralel cu un focar activ de coronavirus poate duce la o „presiune evolutiva” asupra virusului, rezultand o varianta israeliana care ar putea fi rezistenta sau poate avea anumite avantaje fața de vaccin. Datele au aparut intr-un raport despre mutații al Centrului Național de Informare și Cunoaștere a Coronavirusului. Raportul a provocat o frenezie de titluri in media și panica in randul populației, scrie Jerusalem Post . Deja, lumea a aflat in weekend ca varianta britanica, care s-a raspandit ca focul in Israel, ar putea fi mai mortala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a indicat luni ca are in vedere o inasprire a restrictiilor de intrare in Marea Britanie din cauza riscului ca vaccinurile existente pe piata sa fie ineficiente in fata noilor variante ale coronavirusului, relateaza Reuters. Noile variante ale coronavirusului…

- Centrul European al Bolilor spune ca nu este momentul relaxarii, cele trei mutatii ale coronavirusului, reprezinta un risc extrem de ridicat pentru EUROPA. Avertismentul vine dupa ce infectarile cresc alarmant in mai multe tari europene, in paralel cu inceperea campaniei de vaccinareEste vorba despre…

- Centrul European al Bolilor spune ca nu este momentul relaxarii, cele trei mutații ale coronavirusului, reprezinta un risc extrem de ridicat pentru EUROPA The post AVERTISMENT : Nu este momentul relaxarii, cele trei mutații ale coronavirusului, reprezinta un risc extrem de ridicat pentru EUROPA first…

- COVID-19 a mai luat viata unui medic. Este vorba despre tatal deputatului Ruxandei Glavan, care s-a dedicat profesiei timp de 47 de ani.Nicolae Glavan a fost seful sectiei Ortopedie si Traumatologie Septica din cadrul Institutului de Medicina Urgenta.

- Inchiderea scolilor din Elvetia in primavara lui 2020 a fost una dintre masurile cele mai eficiente pentru a reduce transmiterea noului coronavirus, arata un studiu citat de AFP, potrivit Hotnews.Stefan Feuerriegel, profesor de informatica la Școala politehnica federala din Zurich (EPFZ), care a condus…

- Noile modificari facute de Ministerul Educației prevede faptul ca elevii care stau la ore fara camera video, dar comunica cu profesorii și raspund solicitarilor acestora, nu pot fi considerați absenți. Situația se schimba insa in cazul evaluarilor, cand elevii sunt obligați sa aiba sistemul audio-video…

- Marea Britanie a anuntat sambata ca nu va mai permite intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care sosesc din Danemarca, interdictie care nu ii vizeaza insa pe cetatenii britanici sau rezidentii permanenti, decizia fiind luata dupa descoperirea in statul scandinav a unei mutatii problematice a noului…