Specialistii, AUR pentru Romania. STOP destituirilor si numirilor politice ca in vremea PSD!

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Diana-Maria Hațegan a fost numita de Ziua Naționala a Romaniei – coordonatorul județean al noii formațiuni politice conservatoare – Alianța pentru Unirea Romanilor – AUR Diana-Maria Hațegan a fost numita de Ziua Naționala a Romaniei – coordonatorul județean al noii formațiuni politice…

- Pe 1 decembrie, la Alba Iulia, a fost lansata Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). In contextul Zilei Naționale a Romaniei, in capitala Unirii au fost semnate primele 200 de adeziuni la noua entitate politica.

- O noua entitate politica a fost lansata duminica, de Ziua Nationala, la Alba Iulia, sub denumirea de "Alianta pentru Unirea Romanilor" (AUR), de fostul presedinte al Platformei Unioniste "Actiunea 2012" si candidat la europarlamentare, George Simion, anunța AGERPRES.Potrivit unui comunicat…

- Finele lunii noiembrie vine cu frig napraznic. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca de la mijlocul saptamanii viitoare se schimba totul. Cum va fi vremea in toata țara? Prognozul meteo pentru sfarșitul lunii noiembrie De la mijlocul saptamanii viitoare, vremea va incepe…

- Copresedintii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au declarat luni ca sustin in continuare necesitatea ca in Romania sa fie organizate alegeri parlamentare anticipate."Daca vom avea un an de zile guvernare PNL, cu PSD atacandu-i legitim, ca vor fi in opozitie, ne vom trezi la…

- Saptamana aceasta se incheie tot cu atmosfera estivala, dar saptamana viitoare vom avea parte de doua anotimpuri. O masa de aer rece va patrunde in Romania, iar temperaturile vor scadea considerabil. Weekendul va incepe cu timp frumos in toata țara. Norii vor deveni tot mai puțini, iar temperaturile…

- Alianta USR PLUS este pregatita sa intre "maine" la guvernare, daca e cazul, a declarat duminica, la Iasi, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Ciolos, care a participat la o intalnire in cadrul careia Dan Barna, candidatul USR PLUS, si-a prezentat proiectul pentru Presedintie, a sustinut ca,…

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos afirma ca Alianța din care face parte poate intra „maine” la guvernare, dar pe proiecte politice, nu „pe carpeli și ințelegeri pe termen scurt”. „Ar fi oportunism sa intram intr-o guvernare care nu are niciun fel de susținere”, il completeaza Dan Barna, conform Mediafax.Citește…