Stiri pe aceeasi tema

- 1.543 de localitați din Romania se afla in senariul roșu, in 515 dintre ele rata incidenței fiind mai mare de 6 cazuri de COVID la o mie de locuitori, potrivit datelor anunțate sambata, 9 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Localitatea prahoveana Calugareni a ajuns la o rata a incidenței…

- 78 de orase si 381 de comune depasesc incidenta de 6 la mie Foto: MApN Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu 6 la mia de locuitori în 78 de orase si 381 de comune, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. În 99 dintre cele…

- In 202 orașe din Romania incidența a ajuns marți la peste 3 la mie, iar in 10 dintre acestea incidența este de peste 10 la mie, potrivit mediafax.ro. Potrivit CNCAV, in randul orașelor, cea mai mare incidența se inregistreaza in Bragadiru, de 14,6 la mie, urmat de Voluntari, cu 12,76, și Popești-Leordeni,…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID, la 14 zile, este mai mare sau egala cu 3/1.000 de locuitori in 175 de orase si 913 de comune, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre cele 175 orase, 42 au o incidenta peste 6 la mia de locuitori. Cele mai mari incidente…

- Opt orașe din țara au incidența cazurilor de COVID-19 mai mare de 10 la mie. Primul in clasament este Bragadiru, cu 13.87 la mie. Urmeaza Slanic din Prahova, cu 12.02 la mie, Videle din Teleorman cu 11.48 la mie, Voluntari din Ilfov cu 11.37, Popești Leordeni cu 11.32, Magurele cu 10.71, Otopeni cu…

- Rata de incidența in orașul Bragadiru a depașit, joi, 10 cazuri la mia de locuitori. In 15 din cele 40 de localitați din județul Ilfov rata depașește 6 la mie. Incidența cea mai mare este raportata in comuna Dobroiești, respectiv 11,3 cazuri la mie. Printre localitațile cu rata de peste 6 la mie se…

- Noi restricții anti-pandemie in mai multe localitați Foto: Arhiva/ Catalin Radu În București au intrat azi noapte în vigoare noi restricții, dupa ce în capitala s-a trecut de pragul de patru cazuri de COVID de la mia de locuitori. Masuri din ce în ce mai stricte…

- Se inchid școlile de luni in Afumați, prima localitate de langa București unde rata de infectari a depașit șase cazuri la mia de locuitori. Conform datelor transmise duminica de autoritați, rata de incidența in Afumați a ajuns la 6,05 la mia de locuitori. Potrivit unor surse citate de Digi24, restricțiile…