Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 14.05.2023 ora 09:00 15.05.2023 ora 09:00 pentru Dobrogea, arata ca vremea va fi in general frumoasa, normala termic. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari izolate. Temperaturile maxime se vor situa intre 17 si 22 de grade,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru intervalul 8-21 mai. Banat In prima saptamana de prognoza vor fi usoare alternante termice de la o zi la alta, astfel ca per ansamblu vremea va fi putin mai rece decat in mod obisnuit, cu medii ale maximelor de 15 - 17 grade Celsius…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru intervalul 8-21 mai. Astfel, vremea se raceste in urmatoarele zile in aproape toate regiunile tarii, dar incepand de saptamana viitoare se va incalzi treptat si se va apropia de normalul perioadei, maximele…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza și au anunțat cum va fi vremea in zilele care urmeaza și ce temperaturi se vor inregistra. Potrivit declarațiilor facute de directorul ANM, Florinela Georgescu, vremea va fi destul de schimbatoare in perioada imediat urmatoare.

- Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna a primaverii, zilele insorite si calde, uneori chiar caniculare, alternand cu zilele reci si ploioase, iar ploile pot avea adesea caracter torential, se arata in caracterizarea climatica a lunii mai, publicata de Administratia Nationala…

- Banat La inceputul intervalului 24 aprilie-7 mai, temperaturile vor fi apropiate de media multianuala, cu maxime de 19… 20 de grade Celsius și minime de 8…10 grade Celsius pentru aceasta regiune. Apoi, vremea se va raci, cu maxime in jur de 14 grade Celsius și minime intre 2…4 grade Celsius in zilele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru sambata, 22 aprilie 2023. Vremea continua sa fie calda in mai toate regiunile. Vremea in toata țara pe 22 aprilie 2023 Sambata, regimul termic va fi caracterizat, in cea mai mare parte a țarii, de valori in jurul celor normale…

- Elena Mateescu, director ANM, a spus la Digi24 ca in urma ninsorilor care au avut loc la inceputul lunii aprilie se va apropia o masa de aer cald in Romania, ceea ce va duce la o incalzire a vremii de Paște. Astfel, de Inviere, temperaturile vor varia intre intre 2 și 10 grade la nivelul țarii, iar…