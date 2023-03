Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi la ora 20:00, Romania se afla sub cod galben de ploi și vant insa, din acest weekend, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va incalzi. Valul de caldura care vine din nordul Africii aduce temperaturi de peste 25 de grade in Romania.

- In urma cu puțin timp, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo. Potrivit informațiilor transmise de meteorologi, in urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci considerabil. Ce temperaturi se vor inregistra in fiecare zona a Romaniei.

- Potrivit estimarilor specialiștilor, vremea se va incalzi semnificativ, devenind deosebit de calda pentru ultima decada a lunii februarie.Temperatura maxima va fi de 18...19 grade (peste 10 grade fața de cea normala), iar cea minima de 3...5 grade.Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vor fi…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo. Meteorologii vin cu vești bune pentru perioada imediat urmatoare. Care sunt zonele din Romania unde vor fi inregistrate temperaturi de 20 de grade.

- ANM a actualizat prognoza pe 4 saptamani. 16 grade Celsius in weekend, apoi racire, ploi, lapovița și ninsori. Vremea in vestul țarii. Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 14 februarie - 13 martie 2023. Potrivit specialiștilor...

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2023 ORA 17:00 - 17.01.2023 ORA 08:00Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineața vor fi condiții de ceața. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura minima va fi de 0...2 grade.PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.01.2023 ORA 08:00 - 19.01.2023…

