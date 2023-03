Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza. Dupa cateva zile in care au fost emise coduri galbene de ploi și vant, iata ca, in curand, mercurul din termometre va crește și va ajunge la 20 de grade. De cand se incalzește vremea.

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) estimeaza ca vremea va fi frumoasa saptamana viitoare, temperaturile vor creste simtitor in comparatie cu cele din zilele acestea, astfel ca se va ajunge pana la maxime de 20 de grade. Vineri, vremea nu va fi atat de calda pe cat ne-am așteptat…

- Pana astazi la ora 20:00, Romania se afla sub cod galben de ploi și vant insa, din acest weekend, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va incalzi. Valul de caldura care vine din nordul Africii aduce temperaturi de peste 25 de grade in Romania.

- In urma cu puțin timp, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo. Potrivit informațiilor transmise de meteorologi, in urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci considerabil. Ce temperaturi se vor inregistra in fiecare zona a Romaniei.

- Vremea va fi geroasa in toata țara in aceasta saptamana, cu temperaturi minime care vor atinge minus 18 – minus 20 de grade. Din 12-13 februarie insa se va incalzi semnificativ, iar temperaturile vor ajunge la 10-11 grade, conform meteorologilor. Admnistrația Naționala de Meteorologie a publicat luni…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 6 - 19 februarie 2023. Valul de frig va persista pana spre finalul primei saptamani și incepand din 11 februarie, vremea va intra intr-un proces de incalzire.

- Vremea va fi geroasa la nivelul intregii tari, pe parcursul acestei saptamani, insa din weekend regimul termic va intra intr-un proces de incalzire. Vremea va fi geroasa la nivelul intregii tari, pe parcursul acestei saptamani, insa din weekend regimul termic va intra intr-un proces de incalzire, cu…

- Dupa vortexul polar care a lovit, recent, Romania, iata ca temperaturile o iau razna in zilele urmatoare. Administrația Naționala de Meteorologie anunța vreme tropicala și valori termice ridicate in plina iarna. Prognoza meteo arata 20 de grade Celsius la jumatatea lunii lui Gerar. Daca la inceputul…