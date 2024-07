Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta canicula luni si marti, in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa ajunga la 39 de grade in regiunile sudice. Valul de caldura va continua treptat sa se extinda si sa se intensifice in toata tara.

- "Vom avea valuri de caldura și in luna iulie. Cum tendința pe fondul incalzirii globale este sa avem astfel valuri de caldura cu intensitați, frecvențe și durate din ce in ce mai mari, vom avea in luna lui Cuptor in continuare astfel de manifestari inclusiv cu amprenta schimbarii climatice relevata…

- Meteorologii au emis noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu si anunta ca valul de canicula continua joi si vineri, cu temperaturi ce pot ajunge la 39 de grade, iar noaptea nu coboara sub 20 de grade. Zeci de oameni au ajuns deja la spital, mai ales ca temperaturile resimțite in marile orașe sunt…

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri portocalii și galbene de canicula și disconfort termic pentru mare parte din Romania. Totuși, sambata, 8 iunie 2024, noua județe din Moldova și Muntenia se afla sub atenționare meteo de vreme instabila. Meteorologii au anunțat și…

- Meteorologii anunța ca, in perioada imediat urmatoare, temperaturile vor fi in creștere, dar ne așteapta și episoade cu ploi, vijelii, grindina și vant intens.20 – 27 mai 2024Temperatura medie a aerului se va situa in jurul celei specifice pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a țarii. Cantitațile…

- Daca in ultimele zile au fost pana la 32 de grade in mai toata țara, ANM anunța ca vin ploile in Romania, precizand și cand se racește in toata țara, conform prognozei speciale pentru doua saptamani. Astazi, Cod Galben de intensificari ale vantului Conform datelor actualizate astazi, 15 aprilie, pana…

- In acest weekend un nou val de caldura lovește Europa! Luni sunt așteptate maxime de 32 de grade Celsius.Se anunța temperaturi cu 8 - 10 grade peste medie pentru aceasta perioada a anului. Inregistrand cel mai calduros inceput de aprilie din istorie, continentul este sub influența unei „cupole de caldura”,…