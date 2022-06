Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie Covasna pregateste un Program de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii afacerilor, prin intermediul caruia firmele vor putea beneficia de sume cuprinse intre 20.000 si 50.000 de euro. Presedintele CCI Covasna, Edler Andras, a declarat ca acest nou program va inlocui programul…

- SportVest, primul eveniment initiat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si dedicat iubitorilor de sport, dar si celor care doresc o viata sanatoasa, si-a deschis portile la centrul Regional de Afaceri. „Avem un respect deosebit fata de expozantii care au avut curajul sa vina aici la…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei, impreuna cu mai multe organizatii patronale si profesionale sectoriale din Romania, considera drept prioritara reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15, precum si redefinirea notiunii de comuna ca localitate cu cel…

- Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, domnul Gheorghe Seculici, a primit miercuri, 11 mai 2022, vizita de lucru a unei delegații a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș. Discutiile s-au axat pe identificarea oportunitaților de colaborare, servicii și activitați in sprijinul…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Baroul Maramureș organizeaza in 13 mai 2022, ora 11:00, la Centrul de Instruire și Marketing ”Gheorghe Marcaș” al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș (str. Aleea Expoziției,…

- ■ evenimentul are loc in perioada 5 - 8 mai, in parcarea Centrului Comercial Olimp, linga Kaufland ■ vor fi prezenti profesionisti din domeniile tematicii tirgului ■ manifestarea este una de traditie si a ajuns la cea de-a XXII-a editie ■ Nemtenii care intentioneaza ca in perioada urmatoare sa-si renoveze…

- Astazi, 25 martie,de la ora 17.00, Camera de Comert si Industrie (CCI) Neamt organizeaza editia cu numarul XXVIII a Topului firmelor nemtene, la Central Plaza Hotel. Evenimentul, devenit o traditie a mediului de afaceri nemtean, premiaza cele mai bune rezultate obtinute de firmele nemtene, pe diferite…

- La centrul logistic de la Halmeu au ajuns astazi 8 tiruri pline cu ajutoare pentru refugiații ucraineni, constand in produse necesare pentru traiul zilnic, in valoare de 1 milion de euro. Toate produsele au fost primite din Germania, din partea mai multor companii, cu susținerea Forumului German. In…