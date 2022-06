Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog din judeţul Iași, prezenți în comunitate In perioada 10 – 12 iunie a.c., echipa Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași, impreuna cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Judetean de Poliție Iași – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, vor desfașura activitați de prevenire in comunitate. In acest sens, pe toata perioada minivacanței de Rusalii, vor fi derulate o serie de activitați precum: – Sesiuni de informare cu reprezentanții localurilor, cluburilor, festivalurilor, in vederea respectarii prevederilor legale in domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri (Legea 143/2000), – demonstrații… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

