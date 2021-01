Specialişti: România are nevoie de accelerarea campaniei de vaccinare Romania ar trebui sa administreze peste 20.000 de vaccinuri pe zi pentru a epuiza primele doze destinate imunizarii celor aproximativ 200.000 de cadre medicale pana la jumatatea lunii ianuarie, asa cum isi propun autoritatile. Specialistii subliniaza ca dozele nu trebuie irosite, ci realocate, in cazul in care cei programati nu se prezinta. O prima astfel de incercare, a unui manager de spital din Gaesti, a creat o adevarata disputa nationala. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a facut in aceasta dimineața prima doza a vaccinului COVID, in centrul de vaccinare amenajat in policlinica Spitalului Militar Central d

- Coodonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, declarat ca se dorește o accelerare a procesului de vaccinare, iar imunizarea persoanelor varstnice și cu boli cronice va incepe din ianuarie.”Nu avem un calendar, vorbim insa de o estimare, pentru ca lucrurile au loc in dinamica.…

- Campania de vaccinare anti-COVID a demarat duminica, fiind vizat, in prima faza, personalul medico-sanitar din toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus.

- Dr. Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare din Romania , susține ca e foarte posibil ca noua tulpina Covid-19 sa fie deja prezenta in țara noastra. Gheorghița spune ca medicii fac studii in acest sens iar in perioada urmatoare vom putea afla daca exista sau nu virusul. De asemenea, medicul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania le transmite romanilor care nu vor sa se vaccineze ca „fiecare ezitare, intrebare sau reticența este absolut legitima” și ca autoritațile

- "Sunt extrem de bucuros ca astazi vaccinul a ajuns in siguranta in Institutul de Cercetare si Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino care este denumit centru regional de stocare. Reamintesc ca Institutul Cantacuzino, prin centrul national de stocare, a primit toate autorizatiile si avizele necesare…

- Ziarul Unirea Cand ar putea scapa Romania de COVID-19: Explicațiile coordonatorului campaniei de vaccinare Cand ar putea scapa Romania de COVID-19: Explicațiile coordonatorului campaniei de vaccinare Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid in Romania a explicat ca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca specialiștii ar trebui sa vina public și sa spuna daca se poate ține campania electorala sau nu, acesta fiind marele pericol pentru raspandirea Covid-19. Ciolacu a insistat asupra faptului ca Romania are peste 6000 de cazuri și ne-a cerut sa așteptam raportarea…