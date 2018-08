Stiri pe aceeasi tema

- Canotajul romanesc are din nou performante la cel mai inalt nivel si reprezinta, probabil, principala speranta a Romaniei pentru medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Elisabeta Lipa, presedintele forului, este satisfacuta de rezultatele inregistrate de sportivi, dar in...

- Franța este noua campioana mondiala dupa ce a caștigat finala CM 2018, 4-2 cu Croația. Este al doilea titlu din istorie, dupa cel din 1998. Nu doar atacantul Olivier Giroud a promis inaintea Mondialului ca se va tunde zero daca va triumfa (Detalii aici). Mai mulți jucatori ai naționalei au acceptat…

- Petru Panait, profesor si antrenor de rugby, a fost gasit mort in albia raului Moldova, informeaza Realitateadesuceava.net. Acesta a fost dat disparut de familie in data de 9 iulie.Din investigatiile efectuate s a stabilit ca, Petru Panait s a deplasat in data de 6 iulie in orasul Gura Humorului, pentru…

- Mihai Zaharia, fostul președinte al Clubului Sportiv Rapid, a murit astazi, la varsta de 75 de ani. Fost atlet de performanța, acesta a condus CS Rapid timp de 21 de ani, intre 1990 și 2011, perioada in care giuleștenii au avut cele mai importante rezultate din istorie, cucerind 10 titluri la volei…

- Ciprian Marica a cumparat brandul Farul Constanța. Gica Hagi nu s-a aratat interesat. Fostul international roman a castigat licitatia publica cu strigare desfasurata, astazi, in orasul de la malul Marii Negre. Marica a confirmat tranzacția. Comunicatul postat de Marica pe Facebook: ”Cu ceva timp in…

- Doliu în sportul românesc. Mario Draghia, cunoscut de prieteni drept ”Papen”, un fotbalist român în vârsta de 35 de ani, a fost gasit mort în apartamentul sau, situat în cartierul Tineretului din Giurgiu. Barbatul a fost jucator…

- Consiliul Federației Internaționale de Sailing a aprobat noile categorii de concurs ce vor lua parte la Jocurile Olimpice din 2024, aproband astfel o moțiune a Federației Romane de Yachting. Prin aceasta propunere, la Jocurile Olimpice din 2024, clasele de yachting Finn și 470 - asupra carora au existat…

- Florin Cardos, un pugilist baimarean in varsta de 29 de ani, a cucerit titlul continental UE la categoria super-usoara, dupa o victorie spectaculoasa obtinuta prin KO 1 in fata belgianului Steve Jamoye (26 de ani, 24-4, 5KO).Citește și: ALERTA in Capitala: un copil a murit și parinții au orbit,…