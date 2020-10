Specialiști germani: Mai bine aerisiți încăperile decât să dezinfectați suprafețele Germania a trecut deja de 300.000 de cazuri de infecție cu COVID-19, iar guvernul a decis sa includa aceasta masura pe lista oficiala a regulilor care trebuie aplicate in lupta cu coronavirusul. „O aerisire regulata in toate incintele private și publice poate reduce considerabil riscul de infecție”, arata guvernul german. Bucureștiul, la un pas de carantina. Anunțul premierului Aerisirea unei camere, a unei incinte este poate unul dintre cele mai puțin costisitoare și cele mai eficiente mijloace pentru a reduce raspandirea coronavirusului, a declarat un oficial al Cancelariei germane. De altfel,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a trecut pragul de 300.00 de cazuri de infecție cu COVID, iar guvernul a decis sa includa o noua masura pe lista oficiala a regulilor care trebuie aplicate. Citește și: Accident aviatic tragic! Doua avioane s-au ciocnit in zbor, toti pasagerii au murit pe loc ”O aerisire regulata…

- Specialistii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite au adaugat in mod oficial calea aerului pe lista modurilor posibile de raspandire a noului coronavirus, confirmand astfel opiniile mai multor oameni de stiinta, care pledeaza de mai multe luni pentru

- Specialistii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite au adaugat luni in mod oficial calea aerului pe lista modurilor posibile de raspandire a noului coronavirus, confirmand astfel opiniile mai multor oameni de stiinta, care pledeaza de mai multe luni pentru o…

- Aerisirea incaperilor face parte din gesturile-bariera impotriva covid-19 in Germania, a anuntat cancelarul Angela Merkel, relateaza BFMTV. ”Aceasta este una dintre solutiile cele mai ieftine si mai eficiente”, a subliniat Merkel martea trecuta, potrivit cotidianului britanic The Guardian. Aerisirea…

- Medicul Mihai Craiu a spus ca scolile pot fi deschise si stie ca nu este usor pentru profesori sa stea opt ore pe zi cu masca de protectie si sa le predea elevilor sau sa-i asculte la lectii pe acestia. De aceea, renumitul pediatru recomanda un alt fel de masca. Masca-scut despre care vorbeste medicul…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite explica modul in care evalueaza cotele de risc pentru calatori in țarile de destinație, in contextul pandemiei COVID-19.

- Un studiu publicat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA prezinta cazul unui femei infectate cu coronavirus, asimptomatica, care s-a intors din Statele Unite in China și care, dupa ce a folosit liftul cladirii in care locuia a dus la infectarea a cel puțin 71 de persoane. Doctorii…