Centrul Regional de Cercetare și Expertiza in Restaurare Conservare al Facultații de Arte și Design din cadrul UVT, in parteneriat cu Muzeul Național de Arta și organizația Youth in Conservation of Cultural Heritage – YOCOCU din Italia organizeaza, in 27 și 28 septembrie, doua evenimente care au in atenție patrimoniul cultural: simpozionul internațional „Resurse și tehnologii […] Articolul Specialiști din mai multe țari, intalnire la Timișoara pe tema patrimoniului cultural