SPECIALIȘTI DIN IAȘI, IMPLICAȚI ÎN REALIZAREA UNUI STUDIU CU PRIVIRE LA EFECTELE PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA POPULAȚIEI Specialistii din intreaga lume cauta sa ințeleaga s-a resimțit valul patru al pandemiei COVID-19 in Romania și cum a fost schimbata viața odata cu pandemia de COVID-19. In același timp, psihiatrii vor sa afle cum au reacționat autoritațile si cat de mult este afectata populația de restricțiile impuse din cauza pandemiei. Aceștia solicita sprijin prin completarea online, selectand limba romana, pe www.coh-fit.com , a chestionarului COH-FIT al celui mai mare studiu global privind efectele psiho-emoționale ale pandemiei. Raspunsurile sunt confidențiale și vor ajuta specialiștii in ințelegerea a ceea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

