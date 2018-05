Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a mai rasturna un guvern rezultat in urma unor alegeri libere, Iohannis, sistemul plus PNL, acesti piromani nationali, ne-au tarat intr-o disputa cu un stat prieten. Urmarile gestului sefului PNL, Ludovic Orban, de a depune o sesizare acuzandu-i pe Dancila si Dragnea de inalta…

- Iohannis iși cere suspendarea prin toate acțiunile și poziționarile sale. Afirmam inca de acum doua luni de zile ca asta va fi strategia președintelui. Tot atunci spuneam ca, oricat ar forța președintele suspendarea, majoritatea parlamentara PSD-ALDE nu-i va da curs. Dragnea și Tariceanu vor suporta…

- In contextul in care atat liderul PSD, cat si premierul Dancila au lasat sa se inteleaga ca vad drept o amenintare declaratia acestuia cum ca prim-ministrul “ar face bine sa faca ce i se spune”, presedintele si-a tradus afirmatia. In sensul in care, raspunzand unei intrebari primite de la jurnalisti,…

- Mesajul lui Iohannis înainte de întâlnirea cu Dragnea și Dancila. ,,România beneficiaza de un potențial uriaș în agricultura, care este însa insuficient valorificat și departe de a primi sprijinul de

- Relatia dintre cele doua parti s-a desfasurat curat dialectic, adica de la diferente pana la conflict. Caragiale, in loc de „curat dialectic“, ar fi zis „curat murdar“, dar cu precizarea ca „murdaria“ vine doar de la una dintre cele doua parti, scrie profesorul universitar Tudor Catineanu pe blogul…

- "S-ar putea ca dansul sa aiba aceasta aspiratie (de a fi presedinte al Consiliului European - n.r.). Cum? In mod cert, prin documentul citit la Congres, PSD i-a facut un avans spunand ca Romania va sustine un presedinte al Consiliului. Au lasat-o asa, fara sa spuna Consiliu European. Celelalte Consilii…

- Membrii Comisiei de control al SRI au ajuns - dupa audierea lui Coldea - la concluzia ca au nevoie de o documentare serioasa despre locul și rolul serviciilor secrete in societate. Așa ca vor pleca intr-un turneu de documentare in Germania, Anglia, Italia și Statele Unite, pentru a discuta cu responsabilii…

- Aflat la Bucuresti, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut deja discutii cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Si urmeaza sa mai aiba, in aceasta prima zi a lunii martie, o serie de intrevederi cu inalti oficiali romani. Inca de dimineata, in jurul orei 9, Timmermans…