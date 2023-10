Stiri pe aceeasi tema

- Dronele ruse nu ataca Romania, dar faptul ca resturi ale acestora cad pe teritoriul tarii noastre creeaza o problema reala si o situatie inacceptabila, este mesajul lui Klaus Iohannis transmis direct de la New York.

- Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri seara, dupa sedinta de Guvern, despre veniturile pe care le obtine Romania in urma masurilor fislate adoptate. ”Aceste estimari pe care le-am facut, am incercat sa fie cat mai prudente. In astfel de momente in care avem de-a face cu sustenabilitatea financiara…

- Premierul Marcel Ciolacu nu este de acord cu testarea in masa a elevilor pentru consumul de droguri, afirmand ca o considera o abordare deplasata. El a precizat ca vor fi luate insa masuri drastice și ar putea fi modificari in ceea ce privește obținerea permisului de conducere pentru tinerii care au…

- “Astazi, cand comemoram, la Panteonul Motilor de la Tebea, pe unul dintre cele mai puternice simboluri romanesti ale luptei pentru identitatea noastra, mi-as dori sa ne asumam, impreuna, un tel comun: sa ducem Romania mai in fata, acolo unde merita, intre marile state ale Europei. Este o realitate…

- Austria a motivat refuzul de a accepta Romania in spațiul Schengen de problema migranților. Chiar daca Austria acuza Romania, in realitate marea vulnerabilitate a spațiului Schengen este Ungaria, iar asta o dovedește cea mai recenta acțiune a Sloveniei.Slovacia va trimite la granita efective de pana…

- Ministerul Mediului anunta un acord cu Ministerul Educatiei pentru sprijinirea financiara a activitatilor din „Saptamana verde”. Mircea Fechet, ministrul Mediului: 100 de milioane de euro de la Ministerul Mediului vor merge in scolile din Romania. Vor fi folositi acesti bani pentru finantarea „Saptamanii…