Stiri pe aceeasi tema

- Grecia trebuie "sa dubleze eforturile" pentru a restabili capacitatea sistemului sau de justitie penala de a combate coruptia, se arata intr-un comunicat difuzat miercuri de Consiliul Europei, care recunoaste insa si realizarea anumitor progrese, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Grupul de state…

- USR cere declanșarea starii de urgența în educație și invita toate partidele parlamentare la dezbateri urgente pentru a gasi cele mai bune soluții, anunțul fiind facut în contextul în care rezultatele PISA arata ca învațamântul românesc ocupa ultimul loc la matematica…

- 59% dintre elevii romani pot ințelege un text de marime medie și doar 1% au rezultate foarte bune la citire sau la științe. Aproape la fel arata procentele la matematica, dar aici 3% fac performanța, potrivit raportului PISA, care claseaza Romania aproape de Emiratele Arabe, Bulgaria sau Moldova.Raportul…

- Sistemele de pensii din tarile dezvoltate trebuie sa fie reformate avand in vedere imbatranirea accelerata a populatiei si multiplicarea formelor atipice de ocupare (liber profesionisti, muncitori cu contract temporar si in regim part-time), apreciaza Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- Material de opinie de Elena Geageac, Senior Manager Taxe Directe, și Alexandru Simion, Senior Consultant Taxe Directe, Deloitte Romania Experții Deloitte au remarcat o tendința in controalele fiscale derulate in ultima perioada la societați care fac parte din grupuri, fie ele romanești sau straine.…

- Organuzația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a avertizat, intr-un raport, ca riscurile privind creșterea economiei globale s-au intensificat, transmite BBC, potrivit MEDIAFAX.Citește și: DNA reactioneaza in forța: Informațiile sunt false Astfel, OCDE prognozeaza o creștere…

- ''Aceasta este prima mare scadere din 1993, la vremea respectiva cauzata de epidemia de SIDA'', a mentionat principala autoare a unui studiu, Renee Gindi, statistician la Centrul national de statistici in domeniul sanatatii (NCHS). Un american nascut in 2017 ar putea spera sa traiasca in medie…

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) ”Spiru Haret” a transmis, vineri, ca in urmatorii zece ani, ”Romania va trebui sa inlocuiasca unul din patru profesori din totalul cadrelor didactice active”. ”Cati dintre absolventii de facultate isi doresc o cariera in invatamant?”, au transmis sindicalistii,…