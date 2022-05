Stiri pe aceeasi tema

- Romsilva – Direcția Silvica Iasi exploateaza industrial Codrii Iasilor pentru austriecii de la Egger. Aceasta abominabila afacere cu aurul verde al ieșenilor a fost devoalata de activiștii de mediu din Iași, care au monitorizat unul dintre transporturile de lemn. In loc sa protejeze padurea de langa…

- Compania austriaca Syn Trac incepe construirea unei fabrici de asamblare tractoare la Ghioroc, o investitie de peste 400 de milioane de euro, care va crea aproximativ 600 de locuri de munca, urmand ca primul tractor sa iasa de pe linia de productie in octombrie 2023.

- Fabrica Ford din Craiova intra in portofoliul Ford Otosan, companie deținuta de Ford Motor Company și Koc Holding, proprietarul Arctic Gaești, ceea ce va aduce schimbari importante de strategie. Procesul de transfer al proprietații, condiționat de aprobarile autoritaților relevante, ar urma sa fie finalizat…

- Philip Morris a anuntat miercuri ca suspenda noile investitii planificate pe piata din Rusia, piata care ii genereaza 10% din productia de tigarete si produse din tutun incalzit. Compania doneaza 500.000 de euro ONG-urilor din Romania care sprijina refugi

- Un supermarket online se va lansa in primavara aceasta, anunta crearea a aproximativ 1.000 de locuri de munca in primul an pe piata din Romania. Compania va incepe cu 200 de angajati, urmand ca dupa lansare sa creasca echipa cu aproximativ 800 de persoane.

- ADVERTORIAL. Ansamblul rezidențial City Center Reșița va fi deservit de un important lanț internațional de retail care comercializeaza produse pentru casa și gradina și care este deținut de familia fondatorului original, Lars Larsen, cunoscut in Danemarca drept cel mai important comerciant care a avut…

- „Noua cladire se va intinde pe 8.000 de metri patrati si va include un nou spatiu de productie dotat cu tehnologii de ultima generatie, precum si un centru de cercetare si dezvoltare, care va continua sa dezvolte tehnici inovatoare de produs. Totodata, Moncler a decis sa construiasca si o gradinita…

- Agroland Agribusiness (simbol bursier AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura convenționala și organica, vizeaza vanzari nete de 47,9 milioane de lei pentru anul 2022, anunța compania. Compania mai vizeaza un rezultat…