Specialist: Doar eroare umană. Ploile au scos din pământ multe ciuperci otrăvitoare Specialistii consultati de „Ziarul de Iasi" au explicat ca numarul mare de intoxicatii care au avut loc in ultima perioada la Iasi nu se datoreaza sub nicio forma hibridizarii ciupercilor, lucru care nu poate avea loc, sau a faptului ca specii comestibile au devenit otravitoare. Ei spun ca explicatiile pentru intoxicatiile din ce in ce mai dese sunt simple, si tin de eroarea umana. „In anii acestia cu incidenta ploioasa ridicata, cu ploi foarte dese, apar m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

