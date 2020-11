Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, Emilian Popovici, a tras un semnal de alarma la Digi24 cu privire la situațiile in care oamenii nu spun adevarul in anchetele epidemiologice și se acopera unii pe alții. In astfel de cazuri, anchetele de stabilire a contacților devin nerelevante.

- Dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, estimeaza ca Romania ar putea ajunge la o medie de 9.000 de infectii de coronavirus pe zi in luna decembrie, daca se mentine tendinta actuala de crestere a numarului de cazuri de COVID-19. „Aici vine partea mai trista, pentru…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, Gabriel Budescu, anunta ca institutia pe care o conduce se confrunta cu o criza de medici epidemiologi, iar o parte din cei care lucreaza s-au imbolnavit din cauza volumului prea mare de munca, avand probleme cu auzul, potrivit agerpres. „In acest…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a decis, vineri seara, introducerea in carantina, incepand cu ora 22:00, a satului Dobra din comuna Dobra, judetul Dambovita. Localitatea ramane in carantina timp de 14 zile, scrie Adevarul. De vineri, de la ora 22:00, satul Dobra, din judetul Dambovita, a intrat…

- ”In perioada 16 – 22 septembrie au fost trei cazuri confirmate de rezidenti la Obstretica-Ginecologie, ei neanuntand aceste cazuri. Astazi am solicitat DSP sa inceapa acea ancheta, sunt in curs anchetele, sunt si 7 contacti care sunt negativi”, a spus ministrul Sanatatii, in cadrul unei conferinte…

- Ziarul Unirea ARMATA spaniola intra in lupta cu COVID 19, dupa explozia de noi cazuri: 2.000 de militari, mobilizați pentru anchetele epidemiologice Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti, 25 august, ca va apela la armata pentru a ajuta regiunile, care au competente in materie de sanatate,…