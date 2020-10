Specialist britanic: Noul coronavirus va deveni la fel de ”endemic” precum este virusul gripal anual In prezent au loc studii clinice in faze finale referitoare la vaccinuri pentru noul coronavirus, dar Vallance a spus ca este improbabil ca vreunul dintre ele sa eradicheze virusul. ”Notiunea de eliminare a Covid-19 nu este corecta, pentru ca va reveni”, a spus acesta, subliniind ca o singura boala a fost ”eradicata cu adevarat” datorita unui vaccin foarte eficace, iar aceasta a fost variola. ”Nu putem fi siguri, dar cred ca este putin probabil sa ajungem la un vaccin cu adevarat sterilizant, ceva care opreste complet infectia, si este probabil ca aceasta boala sa circule si sa fie endemica, aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

