- Echipa de seniori Popice CSM Targu Mureș a castigat meciul din deplasare in cadrul etapei III. al CN. „La Petrila pe un teren greu, baieții nostri au obținut o victorie importanta, necesara pentru ridicarea moralului echipei dupa infrangerea de saptamana trecuta", au transmis reprezentanții CSM Targu…

- La aceasta data sunt internate 7 persoane in terapie intensiva la Unitatea de Suport Medical COVID-19 din incinta UMFST Targu Mureș, unitate externa a Spitalului Clinic Județean de Urgența. Din data de 3 aprilie, aceasta iși va incheia activitatea, precizeaza purtatorul de cuvant al Spitalului, Mariana…

- Asociația Mișcare de Tabara Yuppi cu sediul in Cluj-Napoca și puncte de lucru in Oradea și Targu Mureș se implica in oferirea de ajutor pentru refugiații din Ucraina. Viața lor s-a schimbat de pe o zi pe alta și sunt intr-o situație dificila in aceste momente. Membrii asociației organizeaza activitați…

- Politistii de investigatii criminale din Targu Mures au retinut un tanar banuit ca ar fi sustras, dintr-un autoturism, un telefon mobil. In fapt, din cercetari a reiesit ca, la data de 25 ianuarie, in cursul serii, un tanar, de 18 ani, din Odorheiu Secuiesc, ar fi sustras, dintr-un autoturism, un telefon…

- Asociația Samaritenilor din Romania a organizat sambata, 26 februarie, in intervalul orar 14.00 – 16.00, in incinta Cetații Medievale din Targu Mureș, in cadrul unui proiect civico-comunitar, o activitate voluntara de instruire a diferite categorii de persoane. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul…

- Reprezentantii Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Targu Mures au facu un apel la persoanele apte pentru a dona sange, pe fondul scaderii cu 30-35% a numarului donatorilor. Initiativa are scopul de a preintampina situatiile in care sa nu poata fi asigurat necesarul de sange si de componente…

- Ștefan, Laurențiu, Alex, Daniel și Andrei din clasa pregatitoare „Steluțele" de la Școala gimnaziala Tudor Vladimirescu din Targu Mureș se pregatesc pentru calatorii in spațiu, iar pentru asta pun la cale și planul de construcție al navelor spațiale. Asculta rubrica „Copilarii", miercuri, 16 februarie,…

- Reprezentanții Aeroportului International „Transilvania" Targu Mures au anuntat, vineri, ca reia cursele spre Munchen – Memmingen si Londra – Luton, iar din luna aprilie frecventa zborurilor spre Budapesta va creste de la trei la cinci zboruri saptamanale.„Incepand din 25 februarie 2022 se reiau cursele…