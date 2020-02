Stiri pe aceeasi tema

- Luna aceasta s-au implinit 168 de ani de la nasterea lui Caragiale. Piesele lui sunt puse inca in scena, manualele scolare, Teatrul National si Universitatea de Arta Teatrala ne amintesc de el, la fel si un brand de bere. Caragiale, cand bascalios, cand melancolic, ii critica pe liberali si pe conservatori,…

- Finalul de saptamana aduce la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu o noua productie pentru publicul iubitor de teatru. Este vorba despre spectacolul cu piesa "American Buffalo", de David Mamet, regia Eugen Gyemant, unul dintre textele care a revolutionat teatrul american prin indrazneala limbajului…

- Un eveniment dedicat lui Marin Moraru deschide o serie de intalniri care valorifica amintirile ramase de la oamenii de teatru care au ramas repere pentru prestigiul scenei romanești, vineri, de la ora 18.00 la Librarium (in spatele Casei de Bilete a Teatrului Național București - TNB), potrivit Mediafax.ro.Teatrul…

- Actor cu zeci de roluri in teatru și alte zeci in filme, doctor in teatru și profesor la Universitatea Naționala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale” din București (al carei președinte de onoare este din 2016), Adrian Titieni pare facut pentru scena și nimic altceva. E ca și cum destinul…

- La libraria Mihail Sadoveanu din Strada Edgar Quinet 10, a avut loc lansarea volumului „Poame amare” de Eva Constantinescu. Volumul, care reprezinta cea de-a patra culegere de versuri din creatia poetei, a fost prezentat de prof. univ. dr. Nicolae Georgescu si de criticul literar Valeriu Rapeanu, care…

- Incepand din luna mai a anului in curs, prin Legea nr. 96/2019, Parlamentul Romaniei a instituit „Ziua Dramaturgiei Romanești”, o adevarata sarbatoare culturala nationala care se va celebra anual, pe data de 13 Noiembrie, in amintirea premierei spectacolului cu piesa „O scrisoare pierduta”, de I. L.…