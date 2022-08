Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 5 august 2022, de la ora 20,30 continua Carei Fest cu recital CONNECT R. In deschidere vor evolua soliștii de muzica ușoara de la Centrul Cultural Carei. Sambata, 6 august Concert HOLOGRAF (București) – in deschidere soliștii de muzica ușoara de la Centrul Cultural Carei Duminica, 7 august…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și-a propus ca pana in 2026 sa analizeze oportunitatea construcției unei linii de mare viteza Constanța – București – Budapesta, iar pana in 2023 sa fie realizat un raport preliminar privind oportunitatea construcției liniei. Calea ferata de mare viteza…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a castigat turneul WTA 250 de la Palermo , dotat cu premii totale de 203.024 euro. Sportiva noastra (31 ani, 45 WTA), a sasea favorita a turneului, a invins-o in finala pe italianca Lucia Bronzetti (23 ani, 78 WTA) in doua seturi identice: 6-2, 6-2. Irina Begu si-a…

- Intr-un video publicat pe TikTok, Grasu XXL este protagonistul unui incident neașteptat. Rapperul a stropit cu apa si l-a injurat pe un tanar care i-a reprosat ca promoveaza jocurile de noroc, la un concert din București.Polițiștii anunța ca au vazut imaginile și s-au sesizat din oficiu. In acest caz,…

- ” Teilor, lantul de magazine de bijuterii de lux, cu prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, vizeaza investitii de 27 de milioane de lei in 2022, pe masura ce compania isi continua expansiunea internationala in Europa. Capitalul va fi alocat pentru deschiderea de noi locatii, imbunatatirea…

- David Popovici, dublu campion mondial la natatie, a ajuns in Romania. Avionul sau a aterizat pe Aeroportul Otopeni in jurul orei 21.00. Presedintele a trimis buchete de flori in culorile tricolorului lui David Popovici si mamei sale, precum si echipei de natatie care soseste in aceasta, la Aeroportul…

- Parohia Brancuși din Capitala a organizat luni seara un concert caritabil in sprijinul fiicei arhidiaconului Mihail Buca, Irene Ecaterina, in varsta de 3 ani. A fost un concert cum nicio alta biserica din București nu a mai organizat vreodata, intr-un eveniment de solidaritate la care au participat…

- La 16 ani, Alin Caraman, fondatorul Bon Mariage și ownerul K Group Romania a lucrat pe plaja din Saint Tropez. La drumul de intoarcere in țara, a fost nevoie sa doarma pe o banca in parc, in plin razboi, pentru a ajunge acasa cu banii caștigați pe Coasta de Azur. „In Franța stateam intr-un bungalow…