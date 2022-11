Specia umană este condamnată la viaţă O stire a facut inconjurul lumii, primita cu bucurie de optimisti, dar si cu mari ingrijorari de pesimisti si conspirationisti, depinde pe ce parte a globului te afli: pe 15 noiembrie 2022, la ora 09.59.58, populatia globului a atins cifra incedibila de 8 miliarde de oameni, scrie intr-un comunicat al ONU. A fost nevoie, arata […] Articolul Specia umana este condamnata la viata apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

