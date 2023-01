Stiri pe aceeasi tema

- Deși au platit 4.500 de euro pentru o vacanța in Mexic, doi romani au ajuns doar pana la aeroport, unde au stat 30 de minute. Accesul in țara nu le-a fost permis. Este un alt caz in care conaționalii noștri spun ca au fost umiliți.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Oana Bran a marturisit ca a avut parte de o vacanța de coșmar. Miss Caracal a povestit totul despre experiența nefericta pe care a avut-o in vacanța din Italia, unde a fost cu o prietena buna. Iata ce marturisiri a facut vedeta in emisiunea de pe Antena Stars!

- In urma cu doar cateva zile, Speak și Ștefania le povesteau fanilor de pe Instagram ca abia așteapta sa plece intr-o noua vacanța. Doar ca, escapada celor doi nu a fost lipsita de peripeții. Dupa ce erau la un pas de a nu prinde zborul, Speak și Ștefania au trecut printr-o alta intamplare, care l-a…

- Speak și Ștefania au fost victimele problemelor din aeroporturi, cu care se confrunta majoritatea oamenilor in aceasta perioada. Cei doi erau la un pas sa nu mai ajunga la destinație, astfel ca artistul s impartașit prin ce au trecut pe rețelele de socializare.

- Andreea Popescu a ajuns de urgența, la spital, direct din vacanța. Fosta dansatoare a Deliei a povestit ca, dupa ce a coborat din avion, a mers direct la unitatea medicala pentru ca baiatul ei, Ioachim, se afla acolo. Ce a pațit fiul vedetei și de ce a fost nevoie sa se interneze.

- Speak a implinit astazi varsta de 36 de ani, iar cu aceasta ocazia și-a luat iubita și au plecat impreuna intr-o vacanța de vis. Iata ce destinație exotica au ales cei doi pentru aniversarea cantarețului, despre care aceștia spun ca seamana cu Paradisul.

- Ce studii are Ștefania, iubita lui Speak. Cate clase a terminat bruneta. Ștefania a devenit mai cunoscuta publicului larg dupa ce a ajuns sa formeze un cuplu cu Speak. Inca de dinainte de intalnirea celor doi, Ștefania a dansat alaturi de artiști cunoscuți din Romania, iar pe lista se numara INNA, Elena…

- Carmen de la Salciua s-a casatorit recent, iar acum se bucura de luna de miere, alaturi de soțul ei. Cei doi au ales o destinație de invidiat, și anume Republica Dominicana, unde insa, au avut parte de anumite neplaceri. Iata prin ce a trecut artista in luna de miere.