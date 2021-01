Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 3 al emisiunii „Asia Express” de la Antena 1 a fost cel mai spectaculos dintre toate și a ținut publicul cu sufletul la gura, misiune dupa misiune, intr-o aventura memorabila prin Filipine și Taiwan.

- Aseara, la Atena 1, a avut loc finala sezonului 8 din ”Chefi la Cuțite”. De-a lungul intregului sezon, concurenții au demonstrat de ce sunt capabili, alții au plecat acasa in urma unor greșeli. Orgoliile au fost mari, dar per total, acest sezon a fost cel mai tare de pana acum. In tot acest sezon, un…

- Pentru prima oara Catalin Rizea a aparut in fața camerelor de filmat in show-ul Asia Express de la Antena 1, insa de data aceasta e unul dintre concurenții de la Chefi la cuțite! Cantarețul a plecat intr-o escapada departe de București cu ”noile iubiri”, așa cum le spune el juraților Catalin Scarlatescu și…

- Daca anul trecut se afla in Taiwan, filmand pentru ”Asia Express”, varsta de 40 de ani, implinita pe 9 decembrie, a prins-o pe Gina Pistol acasa. De altfel, deși proiectul sau de suflet de la Antena 1 a fost blocat de pandemie, anul sau nu a fost nici pe departe compromis, ba chiar va fi […] The post…

- Surprizele se țin lanț in eidția 41 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. Concurenții dau ultima batalie culinara pe echipe, iar emoțiile sunt uriașe. Sorin Bontea a decis sa foloseasca o amuleta, pentru a-și ajuta concurenții.

- EEdiția cu nr. 19 a Premiilor TVmania și-a anunțat in aceasta seara caștigatorii, intr-o gala care, din cauza pandemiei, nu a mai avut loc la teatru, cum era tradiția, ci a fost difuzata online, pe pagina de Facebook a revistei. Organizate pentruprima data in 2001, premiile de televiziune ale revistei…

- Surpriza pregatita de Antena 1 pentru telespectatorii ei este ca o noua vedeta va prezenta Chefi la Cuțite, alaturi de Gina Pistol. Filmarile pentru sezonul noua al Chefi la Cuțite au inceput deja, iar emisiunea culinara il are ca nou membru pe Speak. Astfel, Ștefan Sprianu, cunoscut ca Speak, finalist…

- Sorin Bontea și Razvan Fodor au caștigat Asia Express, iar de atunci au ramas foarte buni prieteni. De altfel, aceștia se ințeleg perfect și cu Speak și Ștefania, cei care au format o echipa in finala show-ului de la Antena 1.Celebrul chef a spus in ce relații mai este acum cu artistul, dezvaluind chiar…