- HOTARATE….Iuliana Buhus si Adriana Ailincai au cistigat Finala in proba de dublu rame feminin (W2-), aducand Romaniei prima medalie de aur la Campionatele Europene de la Poznan. Iata ce spun cele doua campioane europene despre experienta acestei competitii: „Pandemia ne-a luat foarte multe. Ne-a…

- Pandemia a lovit crunt in artiști, iar anularea concertelor și petrecerilor le-a adus acestora pierderi considerabile. Autoritațile au anunțat ca, din cauza pandemiei de coronavirus, nu se pune problema concertelor in aer liber de Revelion. Cat despre petrecerile din restaurante sau centre de evenimente,…

- Unii studenti au plecat de acasa fara traditionalul borcan cu zacusca, dar niciunul nu a plecat fara masti de protectie si dezinfectant. Pandemia a schimbat total atmosfera din caminele studentesti. Tinerii trebuie sa se adapteze si sa respecte regulile impuse la nivel national. Nimic nu mai este la…

- CEI MAI TRISTI…Adunarea Generala a ONU adopta rezolutia 46/9, ale carei principii consacra dreptul celei de-a 3-a generatii la hrana, conditii de locuit si ingrijire medicala, libertatea de a decide asupra vietii personale si profesionale, dreptul de a se exprima si de a participa in activitati sociale…

- Speak și-a șocat fanii! Faimosul cantareț le-a dezvaluit internauților cum arata pe vremea cand pierduse lupta cu kilogramele in plus. Avand in vedere faptul ca diferența este una considerabila, multora nu le-a venit sa creada.

- Italienii sunt chemati sa sfideze duminica pandemia de coronavirus si sa mearga la vot, in cadrul unui referendum national asupra reducerii numarului de parlamentari, dar si in alegeri regionale, inclusiv in Toscana, bastion al stangii de peste o jumatate de secol pe care vizeaza sa-l cucereasca extrema…

- In plina pandemie de COVID-19, Ministerul Sanatatii relaxeaza conditiile pe care scolile trebuie sa le indeplineasca pentru a primi autorizatie sanitara. Apa curenta nu mai este obligatorie, fiind suficiente apa potabila la dozator si igienizarea mainilor la spalatorul de pe vremea bunicii. Asta in…

- In urma incercarii prin care a trecut ea și familia ei, dupa ce trei dintre cei patru membri s-au imbolnavit cu noul coronavirus, fiecare confruntandu-se cu diferite stadii ale bolii, Andreea Esca a scris un editorial despre cum s-a schimbat lumea din jurul nostru de la apariția pandemiei. Mai mult,…