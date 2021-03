Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 7, sezonul 9 Chefi la cuțite, Speak a reușit sa descopere unele secrete din culisele emisiunii și a sarbatorit alaturi de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Dupa o ediție spectaculoasa in care s-a dat și cuțitul de aur, Speak s-a strecurat din nou in culisele „Chefi la cuțite” pentru a afla detalii savuroase, pe care le-a dezvaluit in episodul 6 „[email protected]țite”.

- Dupa o ediție savuroasa din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Speak s-a strecurat din nou in culise pentru a prezenta publicului detalii surprinzatoare, in episodul 5 „Speak @ cuțite”!

- La finalul ediției 4 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Speak s-a strecurat din nou in culisele celui mai indragit show culinar, pentru a prezenta publicului detalii surprinzatoare, la „Speak @ cuțite”!

- La finalul ediției 2 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Speak s-a strecurat din nou in culisele celui mai indragit show culinar, pentru a afla noi și noi detalii savuroase! Ce surprize a pregatit in episodul 2 „Speak @ cuțite”?

- Sezonul 8 de la „Chefi la cuțite” a fost caștigat de concurentul lui Sorin Bontea, Ionuț Belei. Tanarul a reușit sa ia marele premiu in valoare de 30.000 de euro. Dupa ultimul sezon de succes, urmeaza un altul ce promite spectacol la masa juraților. Show-ul culinar vine cu multe surprize in noul sezon…

- Surpriza de proporții pentru fanii emisiunii „Chefi la cuțite”! Sorin Bontea a publicat recent pe pagina sa oficiala de Instagram imagini de senzație din noul sezon al indragitului show culinar! Acesta s-a filmat intr-o ipostaza neașteptata atat cu Speak, cat și cu Florin Dumitrescu.

- Fanii cooking show-ului „Chefi la cuțite” au fost in extaz cand au aflat ca emisiunea lor preferata va fi difuzata in primavara anului 2021 la Antena 1. Cel care a dezvaluit noile detalii a fost noul co-prezentator Speak, pe rețelele de socializare.