Stiri pe aceeasi tema

- Au ramas doar patru echipe in semifinala, iar saptamana viitoare, pe 22 aprilie, vom urmari finala show-ului fenomen care ne-a facut izolarea mai usoara. La finalul editiei din seara trecuta, insa, cei de la montaj surprind in imagini un moment emotionant intre Speak si Stefania.

- Nu mai este o surpriza faptul ca vedetele din sezonlul 3 al emisiunii Asia Express fac tot ce le sta in putința pentru a parcurge cat mai rapid traseul anunțat de Gina Pistol. Totuși, in competiție exista și momente in care apar conflicte intre concurenți!

- ASIA EXPRESS 6 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Duminica seara, cele 5 echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show au trecut la nivel pe Drumul Comorilor, in prima etapa din Taiwan. Nivelul de civilizație, cu totul și cu totul altul fața de cel cu care au fost obișnuiți pana…

- „Asia Express”, sezonul 3, ediția 14. Florin Ristei și Carmen Grebenișan au fost obligați sa se transforme in coechipieri, temporar, și s-a lasat cu momente savuroase intre ei doi. Speak a fost cat pe ce sa leșine, dupa care i-a facut o declarație de dragoste fantastica iubitei lui, Ștefania.

- Speak și Ștefania traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp, iar cei doi au format un cuplu și la Asia Express. Sunt puțini insa cei care știu, cat de afectați se intorc majoritatea concurenților in țara, la finalul show-ului. Artistul recunoaște ca a fost marcat și a stat doua saptamani…

- Speak si Stefania vorbesc despre experiența din Filipine. Cei doi concurenți susțin ca le-a fost foarte greu, dar nu le pare nicio secunda ca au ales sa faca parte din echipele din sezonul 3 de la Asia Express.

- Incepand de maine, 15 februarie, telespectatorii Antena 1 vor incepe sa vada cum se descurca concurenții celui de-al treilea sezon „Asia Express”. Inainte insa, i-am intrebat pe Ștefania și Speak, singurul cuplu din emisiune, despre experiența din Asia și cat de mult s-a schimbat relația lor dupa participare.…

- Pe 15 februarie 2020 incepe sezonul 3 Asia Express, iar concurenții și intreaga echipa din spatele camerelor au vizionat, laolalta, primul episod al reality-show-ului. La avanpremiera a fost prezent și Speak, alaturi de iubita sa, Ștefania. Artistul a dat din casa și a marturisit, in exclusivitate pentru…