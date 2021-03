Spațiul virtual, câmp de luptă între marile puteri „Se aud miscari de trupe. Uitati-va la ce se intampla astazi intre marile puteri globale, in special in privinta spatiului cibernetic”, a avertizat șeful agentiei de aparare cibernetica din Franta. “Spațiul virtual a devenit un camp de lupta intre marile puteri. Fiecare se simte agresat grav insa in acelasi timp aceste refuza sa invoce dreptul […] The post Spațiul virtual, camp de lupta intre marile puteri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

