- Bucuresti, 6 iun /Agerpres/ - Prim-ministrul Viorica Dancila - aflata in vizita oficiala in Republica Portugheza - a reiterat, miercuri, in cadrul intrevederii pe care a avut-o cu premierul portughez, Antonio Costa, ca aderarea la spatiul Schengen continua sa reprezinte o prioritate politica majora…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut miercuri o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Statul Israel. Cei doi demnitari au evocat legaturile tradiționale de prietenie dintre cele doua țari și au evidențiat nivelul excelent al relațiilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Vizita vine in contextul scandalului din Romania pe tema mutarii ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim.Agenda vizitei include…

- Viorica Dancila a comis o noua gafa, in ședința de Guvern de la Palatul Victoria! Premierul a avut de citit Euro2020, cu referire la campionatul european de fotbal in care Romania va gazdui 3 meciuri. Dancila a citit ”euro douazeci douazeci”, dand materie prima pentru criticii sai. Insa, in ședința…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria. Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul anului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezidat vineri o noua reuniune a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, ocazie cu care a cerut ministerelor sa trateze ''prioritar, cu seriozitate si implicare responsabila'' toate aspectele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in context fiind discutate "aspecte referitoare la ridicarea MCV". Potrivit unui comunicat al Executivului, tema centrala a discutiilor…

- "Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei. Probabil astazi vom stabili, nu am stabilit insa o data, dar cred ca - cat mai curand - vom face o evaluare", a afirmat premierul, la sediul PSD.…