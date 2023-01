Spaţiul Schengen, dar şi altele Marturisesc ca niciodata nu am vazut un politician care sa tina poporul pe umerii sai. Si asta dintr-un motiv simplu, odata catarat pe umerii, poporul i s-ar urca in cap. De aceea politicienii prefera sa se urce ei pe umerii poporului. Si pentru asta ne imbrobodesc cu tot felul de vorbe si ne castiga increderea. Ce-i drept, pentru scurt timp. *** Pe parcursul lunii decembrie, Romania a primit doua lovituri la care aproape nimeni nu se astepta. Prima lovitura a venit din partea Austriei, si e legata, dupa cum se stie, de intrarea noastra in spatiul Schengen. A doua, din partea Ucrainei. E vorba… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continuarea eforturilor pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si sustinerea Republicii Moldova pentru integrarea in Uniunea Europeana se numara printre prioritatile diplomatiei romane in 2023, potrivit raportului anual al Ministerului de Externe - „Reperele actiunii diplomatice a Romaniei”. In…

- Propunerile Moscovei privind „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute de Kiev și este de datoria autoritaților ucrainene sa raspunda, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, adaugand ca, in caz contrar, armata rusa va decide in aceasta chestiune. „Propunerile noastre…

- „In discursul susținut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul președinte Volodimir Zelenski ne-a promis ca va proteja minoritatea romaneasca din Ucraina și ca va promova dialogul cu țara noastra in chestiunile privind minoritatea romaneasca. Ulterior, președintele ucrainean m-a asigurat chiar in…

- Intalnire de gradul zero in Capitala. Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi la București cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene.Intalnirea are loc dupa eșecul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Președintele Iohannis a spus ca decizia Austriei este profund nedreapta pentru…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, marti, adoptarea declatatiei ministrilor de Externe NATO in cadrul reuniunii pe care a gazduit-o la Bucuresti. Documentul reitereaza sprijinul pentru Ucraina, importanta regiunii Marii Negre, condamarea agresiunii Rusiei si atacurile rusesti asupra…

- Deși a acuzat mereu Rusia și pe Putin ca tot timpul au fugit de responsabilitatea demararii unor negocieri bilaterale, mai nou, președintele Ucrainei admite ca a primit informații de la occidentali ca Vladimir Putin ar fi spus DA unor negocieri. „Am primit semnale ca Putin dorește negocieri directe”,…

- Guvernele de Bucuresti si Kiev au responsabilitatea asigurarii unui climat pentru „exercitarea plenara si sustenabila” a drepturilor care le revin atat in Romania, cat si in Ucraina comunitatilor de romani si a celor de ucraineni, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. El a participat, joi, alaturi…

- „Pentru PNL aceasta demisie este o demisie de care am luat act. E un subiect inchis. As fi avut si am avut de-a lungul timpului comentarii la momentul la care s-au intamplat acele declaratii nefericite ale domnului Dincu, insa, asa cum stiti, demisia ministrului este un act unilateral, este decizia…