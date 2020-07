Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile despre conturile bancare și de plați ale tuturor persoanelor (fie ca vorbim de persoane juridice, fie ca vorbim de persoane fizice) vor fi disponibile, in curand, intr-un registru al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF).

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, gratuit pentru cetațeni, in primele șase luni ale acestui an, aproximativ 490.000 de proprietați, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul Romaniei. De asemenea, in luna…

- Pandemia a schimbat viața și prioritațile tuturor și puține lucruri au ramas la fel ca inainte de aceasta. Unul dintre cele mai afectate sectoare ale economiei ramane in continuare turismul, care a lasat sute de mii de oameni fara loc de munca, iar cei care calatoresc sunt de asemenea afectați de lipsa…

- Despre inceperea și desfașurarea luptelor purtate de ostașii Armatei Romane in timpul Razboiului de Reintregire Naționala pe teritoriul fostelor județe Treiscaune, Ciuc, Odorhei și Mureș – județe cu populație de etnie maghiara numeric majoritara, in cei peste 100 de ani care au trecut de la desfașurarea…

- Hrana si cazarea persoanelor care au fost carantinate pana acum in statiunea Covasna, pentru limitarea extinderii noului coronavirus, au costat aproape un milion de lei, a declarat primarul orasului, Gyero Jozsef. Potrivit acestuia, persoanele carantinate au fost gazduite initial in trei spatii oferite…

- Intreg sistemul de iluminat stradal din zona locuințelor ANL (Agentia Nationala pentru Locuinte) de langa Jandarmerie este refacut de Primaria Sfantu Gheorghe, deși lucrarea executata la momentul construirii respectivelor blocuri nu are o vechime mai mare de 10 ani. Reprezentanții Biroului de Imagine…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobilara (ANCPI) a identificat noi soluții pentru accelerarea lucrarilor de cadastru finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Masurile, care au drept scop inregistrarea sistematica a imobilelor din 660 de comune, au…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) extinde gama serviciilor oferite online partenerilor sai. Noile funcționalitați vor fi disponibile in curand, datorita dezvoltarii continue a sistemului informatic integrat de cadastru și carte funciara, care reprezinta una dintre prioritațile…