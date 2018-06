Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romaniei, care se modernizeaza rapid este “cel mai bun ambasador al tarii” in acest moment si va fi, fara niciun dubiu, “printre cele mai performante armate ale lumii’, a declarat ministrul apararii, Mihai Fifor intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii si MEDIAFAX. Fifor a vorbit…

- Inspectia Judiciara anunța ca va efectua un control tematic privind dosarele de mare coruptie aflate pe rolul instanțelor judecatorești in anul 2018. Controlul se va realiza la toate curtile de apel si instantele arondate, inclusiv la instantele militare, precum si la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Romanii se afla la coada clasamentului european privind consumul de medicamente pe cap de locuitor, insa nu pentru ca ar fi mai sanatosi, ci din cauza accesului precar la solutiile terapeutice, a transmis Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER). Piata farmaceutica din…

- Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de procurorul Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, unitatea „de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Lucian Onea este cercetat disciplinat pentru exercitarea funcției cu rea-credința, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. t) din Legea…

- Serviciul Roman de Informații a publicat, vineri, protocolul incheiat cu Parchetul General. CITEȘTE AICI DOCUMENTUL. The post A fost publicat protocolul de colaborare intre SRI și Parchetul General / DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Persoanele fizice nu pot produce momentan energie electrica, intrucat Ministerul Finantelor nu stie cum sa impoziteze aceasta activitate, iar situatia este efectiv ridicola, a declarat, miercuri, ministrul Energiei Anton Anton, citat de Agerpres. Declarații Anton Anton: “Am ajuns la energie electrica…

- Renumitul filosof, metafizician și neurolog, profesorul Dumitru Constantin Dulcan, va fi invitatul Marilor Intalniri de la Teatrul Excelsior. Marea Intalnire cu profesorul Constantin Dulcan va avea lor pe 2 aprilie, la Teatrul Excelsior, incepand cu ora 19. Va fi un eveniment unic prin Intalnirile-surpriza…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, potrivit Institutuli National de Statistica (INS). Fata de ianuarie 2017, comertul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete)…