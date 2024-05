Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone anunța inființarea unui nou parc, ce se intinde pe o suprafața de 7 hectare. Spațiul verde incepe din Bragadiru, iar o parte va aparține Sectorului 5, fiind cel mai mare proiect de acest fel, pe care edilul l-a aprobat spre bunastarea populației. Primarul Sectorului 5 s-a intalnit…

- Bucureștiul este plin de cladiri abandonate, insa cea mai cunoscuta și grandioasa dintre ele este, fara indoiala, Casa Radio. Inceputa de Nicolae Ceaușescu, construcția-fantoma din centrul Capitalei zace și acum neterminata și plina de buruieni, dupa mai bine de trei decenii de la ridicarea primelor…

- In timp ce vremea frumoasa de afara i-a facut pe mulți sa paraseasca Bucureștiul de Paști, fie in cautarea distracției la mare sau a relaxarii la munte, un numar important de locuitori ai Capitalei au ramas totuși acasa pentru a petrece sarbatorile pascale. In acest articol iți prezentam top 5 locuri…

- Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa actualului primar general Nicușor Dan și a caracterizat mandatul acestuia ca fiind ”eșec”. Prim-ministrul Romaniei afirma ca Bucureștiul, cu Nicușor Dan primar, a ramas in urma celorlalte capitale europene și este de parere ca actualul edil al Capitalei…

- Lucian Bode, secretarul general al PNL, a subliniat ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost ”o piaza rea” pentru acest sector și actualul edil al Capitalei, Nicușor Dan, ”un primar mimoza”. ”Pot sa spun ca Sectorul 1 are un specific aparte, are un potential enorm, dar pare ca se dezvolta doar…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, anunța investiții importante la Spitalul Clinic Județean de Urgența Ilfov. Unitatea medicala va avea o noua Secție de nefrologie, dar și o noua sala de operație. „Spitalul Clinic Județean de Urgența Ilfov va avea o noua sala de operații, o…

- Rareș Hopinca, prefectul Capitalei, a optat pentru scuter ca mijloc de transport in București. Acesta a fost surprins circuland pe doua roți, o imagine neobișnuita și totodata umana pentru un demnitar roman. De ce scuterul? Hopinca și-a explicat alegerea: „Merg cu scuterul de mult inainte de a fi prefect.”…

- Conform unui comunicat al ministerului, refuzul primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, de a promova o hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru aprobarea, de principiu, a fuziunii dintre ELCEN si Termoenergetica, motivat de faptul ca exista deja o intentie pe care acesta…