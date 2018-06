Stiri pe aceeasi tema

- Spațiul aerian din Singapore va fi restricționat in timpul summitului dintre Donald Trump și Kim Jong-un, au anunțat miercuri Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) și Administrația Federala a Aviației din SUA (FAA), scrie Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reinvie sperantele in privinta summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, declarand reporterilor prezenti la Casa Alba ca „avem in vedere ziua de 12 iunie in Singapore. Acest fapt nu s-a schimbat”, conform Reuters.

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri seara ca SUA au avut "discutii productive" despre desfasurarea summitului de la 12 iunie cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, la doar o zi dupa ce a anulat intalnirea, invocand "ostilitatea fatisa" a Phenianului, relateaza Reuters. "Avem…

- Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile Washingtonului legate de pregatirile logistice pentru summitul de la 12 iunie, a declarat joi secretarul de stat american Mike Pompeo, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat anularea intalnirii prevazute sa aiba loc in Singapore cu liderul…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.

